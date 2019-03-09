Sarı Yelekliler 'Kararlı Hareket' İçin Yine Sokakta
59 dakika önce
Fransız hükumetinin yetersiz politikalarını eleştiren vatandaşlar yine meydanları doldurdu.
Fransız hükumetinin yetersiz politikalarını eleştiren vatandaşlar yine meydanları doldurdu. 16'ncı kez sokaklara çıkacak protestocuların bu haftaki protestoları ise, "Kararlı hareket" olarak adlandırdığı aktarıldı.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikaları başta olmak üzere Fransa
hükumetini pek çok yönden eleştiren vatandaşlar bugün yine meydanları doldurmaya başladı. 16'cı kez sokağa çıkan Fransızlar bu haftayı ise " Kararlı hareket" olarak adlandırdığı kaydedildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
sebebi ile bugün protestolara katılan kadınların sarı yelek dışında pembe ve mor yelek de giymesi bekleniyor.
Protestocuların bu hafta oturma eylemi gerçekleştirmesi beklendiği için Fransız güvenlik güçlerinin de yine yoğun güvenlik önemleri aldığı biliniyor.
Sarı Yelekliler protestoları Fransasız hükumetinin akaryakıta yaptığı zammı protesto etmek amacı ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü başlamıştı. Protestocuların istekleri üzerine akaryakıt zammı hükumet tarafından geri çekilse de bunu yetersiz gören vatandaşlar sokaklara çıkmaya devam ediyor. - PARİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:29 Kaynak: İHA
Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi
Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı
Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı
Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu