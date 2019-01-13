Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Londra'da Gösteri Yaptı

Sarı Yelekliler Londra'da Gösteri Yaptı

19 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan sarı yelekli protestoları Londra'ya sıçradı.

Sarı Yelekliler Londra'da Gösteri Yaptı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan sarı yelekli protestoları Londra'ya sıçradı. Başkent Londra'da hükümetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi, hükumeti istifaya çağıran yürüyüş düzenledi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da, iki farklı görüşe sahip 'sarı yelekliler' protesto gösterisi düzenledi. Sarı yelekli binlerce Brexit karşıtı, hükumetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı çıkarken Brexit taraftarı ırkçı ve Müslüman karşıtı sarı yelekliler ile polis arasında arbede çıktı. İngiliz polisi, çıkan olaylar sırasında dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Hükümet karşıtı sarı yelekliler

Çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütünün destek verdiği gösterilere katılanlar, Fransa'da hükumeti protesto edenler gibi 'arı yelekler giydiler. BBC binasının önünden başlayarak polisler eşliğinde Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştiren yaklaşık bin kişilik grup, Brexit kararının iptal edilmesini istedi.

Brexit oylamasının sonucuna karşı başlayan yürüyüşte, Başbakan Theresa May aleyhinde pankartlar dikkat çekerken, eylemde Brexit karşıtı sloganlar atıldı.

Irkçı ve Müslüman karşıtı sarı yelekliler

Brexit karşıtı ve hükumetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı çıkan sarı yeleklilerin  barışçıl gösterilerine gölge düşürmek isteyen bir grup Brexit taraftarı ırkçı ve Müslüman karşıtı sarı yelekli, İngiltere parlamento binası önünde ve Westminster Köprüsü üzerinde oturma eylemi gerçekleştirdi. 

Buradaki eylemin ardından Başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçen grup, burada Başbakan Theresa May ile Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadıq Han aleyhinde sloganlar attı.  

Başbakanlık binası önündeki gösterilerden sonra Trafalgar Meydanı'ndaki Brexit karşıtı göstericilere doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde adeta etten duvar ören polis, göstericilere engel olmaya çalıştı.

Polis barikatını aşarak Trafalgar Medyanı'na doğru koşmaya başlayan ırkçı ve Müslüman karşıtı göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis, ellerindeki sopalarla Brexit karşıtlarına saldıran göstericileri güçlükle kontrol altına alabildi

Çıkan olaylar nedeniyle Trafalgar Meydanı'na çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. İki grup arasında sözlü sataşmalar yaklaşık bir saat devam etti. Irkçı ve Müslüman karşıtı göstericilerin meydandan ayrılmasıyla durum normale döndü. - Tattersall

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Fransa, Londra, Dünya
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