Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto...

Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto...

48 dakika önce

Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı bastı, az vergi ödeyen çok uluslu şirketleri protesto etti.

Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı bastı, az vergi ödeyen çok uluslu şirketleri protesto etti…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:31 Kaynak: Youtube

Paris, Starbucks, Genel
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