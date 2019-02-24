Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto...
48 dakika önce
Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı bastı, az vergi ödeyen çok uluslu şirketleri protesto etti.
Sarı Yelekliler Paris
'te Starbucks
'ı bastı, az vergi ödeyen çok uluslu şirketleri protesto etti…
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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