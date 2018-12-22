Sarı Yelekliler Paris'in Turistik Yerlerinde

Fransa'da 6'ncı kez bir araya gelen Sarı Yelekliler, Paris'in turistik yerlerini gezerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolar düzenledi.

Fransa'da 6'ncı kez bir araya gelen Sarı Yelekliler, Paris'in turistik yerlerini gezerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolar düzenledi. Paris'te Sarı Yelekliler, 6'ncı hafta gösterilerinde yön değiştirdi. Protestocular kırıp dökme yerine başkent Paris'i ziyaret eden turistlerin yoğun olduğu alanlarda Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti. Sabahın erken saatlerinde Paris'in ünlü Ressamlar Tepesi olarak tanımlanan Montmartre tepesindeki Sacré-Cur Kilisesi önünde buluşan protestocular, burada bir süre Macron karşıtı sloganlar attıktan sonra, yine gece hayatının ünlü caddesi Pigalle uğrayıp, oradan da Galerie Lafayette mağazası çevresinden tarihi Madeline Kilisesi meydanına yürüdü. Cumhurbaşkanlığı sarayına giden cadde ve sokakların polis tarafından tutulması üzerine, Opera Meydanına yürüyen göstericiler oradan da tarihi Louvre Müzesi alanına girdi.



FRANSIZ POLİSİ TETİKTE



Sarı Yelekliler'in gösterileri, geçtiğimiz haftalara göre etkisini kaybetmiş olsa da, polis 6'ncı hafta gösterilerine katılanların daha radikal kişiler olabileceği için güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Güvenlik dolayısıyla birçok metro istasyonu yine kapalı tutulurken, Noel alışverişi için sıkça tercih edilen büyük mağazaların çevrelerine yerleşen güvenlik güçleri üst ve çanta araması yaptı



(Tansu Sarıtaylı/İHA)

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