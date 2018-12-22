Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Paris Sokaklarını Ateşe Verdi

Sarı Yelekliler Paris Sokaklarını Ateşe Verdi

2 saat önce

- Sarı Yelekliler Paris sokaklarını ateşe verdiPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te az sayıda da olsa sokağa çıkan Sarı Yelekliler, sokakları ateşe vererek polisle çatıştı.

- Sarı Yelekliler Paris sokaklarını ateşe verdi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te az sayıda da olsa sokağa çıkan Sarı Yelekliler, sokakları ateşe vererek polisle çatıştı.
Sarı Yelekliler, hükümeti protesto eylemlerinin 6'ncı haftasında halkın dikkatini çekmek ve turistlerin görmesini sağlamak için tarihi cadde ve sokaklarda gösteri yaptılar. Sayıları oldukça az olan göstericiler ile polis arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Polis, Paris Belediyesi binasına girmeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Göstericiler çevredeki çöp bidonlarını ateşe vererek, geçtikleri güzergah üzerindeki açık kahve ve restoranların masa ve sandalyelerini devirdiler. Daha evvelki gösterilerden farklı olarak gösterilerde sivil giyimli silahlı polislerin olması dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:19 Kaynak: İHA

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