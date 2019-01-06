Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı

Sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı

51 dakika önce

– Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.

Sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı, System.String[]
Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.

Görüntü Dökümü:

Paris'te 'sarı yelekliler' protestcularının yaktıkları araç - Fransa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Dünya
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