Sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı
43 dakika önce
– Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
– Paris
'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler. - Fransa
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:34 Kaynak: DHA
Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
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