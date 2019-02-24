Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto Etti

Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto Etti

1 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerine on beşinci hafta sonunda da devam etti.

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Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerine on beşinci hafta sonunda da devam etti. Paris'te bir grup gösterici küresel kahve zinciri Starbucks'ın bir şubesinde gösteri yaparak Fransa'daki çok uluslu şirketlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini savundu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:58 

Paris, Fransa, Starbucks, Dünya
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