Sarı Yelekliler Paris'te Starbucks'ı Bastı, Az Vergi Ödeyen Çok Uluslu Şirketleri Protesto Etti
1 saat önce
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerine on beşinci hafta sonunda da devam etti.
Fransa
'da Sarı Yelekliler gösterilerine on beşinci hafta sonunda da devam etti. Paris
'te bir grup gösterici küresel kahve zinciri Starbucks
'ın bir şubesinde gösteri yaparak Fransa'daki çok uluslu şirketlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini savundu
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:58
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