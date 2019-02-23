Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Pes Etmiyor

Sarı Yelekliler Pes Etmiyor

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan Sarı Yelekliler 15. haftada protestolarına devam ediyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan Sarı Yelekliler 15. haftada protestolarına devam ediyor.

Fransa'da akaryakıta gelen zammı protesto etmek için başlatılan daha sonrasında Emmanuel Macro'nun hükümetinin istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler protestosu 15. haftasında devam ediyor. Hükümetten talep ettiklerini tam anlamıyla elde edemeyen Fransız halkının bir kez daha başta Paris olmak üzere, Fransa'nın çeşitli yerlerinde sokağa çıkması bekleniyor.

17 Kasım 2018 tarihinden bu yana devam eden gösterilere şu ana kadar yüz binlerce kişi katıldı. Gösterilere katılan pek çok kişi polisin şiddetli müdahalesi sonucu ağır yaralandı. Başta Avrupa'nın çeşitli yerlere olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Sarı Yelekliler benzeri hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:22 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, Fransa, 3. Sayfa
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