Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Pes Etmiyor, 14'üncü Kez Sokaktalar

Sarı Yelekliler Pes Etmiyor, 14'üncü Kez Sokaktalar

34 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 14. kez sokağa çıktı.

Sarı Yelekliler Pes Etmiyor, 14'üncü Kez Sokaktalar, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 14. kez sokağa çıktı.

Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 14. haftasında da devam ediyor. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi eylemlerin 3.ay döneminde Paris sokaklarını doldurmaya başladı. Başkent Paris'in yanı sıra Bordo, Marsilya, Lille, Lyon, Saint-Etienne ve Montpellier şehirlerindede Sarı Yelekliler'in toplanmaya başladığı kaydedildi.

Referandum tartışılacak

Üç aydır her cumartesi günü sokağa çıkan Sarı Yelekliler, Facebook sayfaları üzerinden bugün referandum konulu bir tartışma meydanı oluşturmayı planladı. Programın yerel saat ile 17.00'da Başkent Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşmesi planlanıyor. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, Fransa, 3. Sayfa
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