Sarı Yelekliler Pes Etmiyor, 14'üncü Kez Sokaktalar
34 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 14. kez sokağa çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 14. kez sokağa çıktı.
Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 14. haftasında da devam ediyor. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi eylemlerin 3.ay döneminde Paris
sokaklarını doldurmaya başladı. Başkent Paris'in yanı sıra Bordo, Marsilya
, Lille, Lyon
, Saint-Etienne ve Montpellier
şehirlerindede Sarı Yelekliler'in toplanmaya başladığı kaydedildi.
Referandum tartışılacak
Üç aydır her cumartesi günü sokağa çıkan Sarı Yelekliler, Facebook
sayfaları üzerinden bugün referandum konulu bir tartışma meydanı oluşturmayı planladı. Programın yerel saat ile 17.00'da Başkent Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı
'nda gerçekleşmesi planlanıyor. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
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