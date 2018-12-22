Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler" Protesto Düzenledi

Sarı Yelekliler" Protesto Düzenledi

4 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.

Meiser Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, çevredekilere "Diz çökmekten yorulduk. Hükümet etkisiz politikalar yürütüyor ve bedelini biz ödüyoruz." yazılı bildiriler dağıttı.

Yaklaşık yüz sarı yelekli, daha sonra polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezindeki Rogier metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Grubu çevreleyen polis, göstericileri tek tek aradıktan ve fotoğraflarını çektikten sonra geçişlerine izin verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Hükümet, Belçika, Brüksel, Güncel
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