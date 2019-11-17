Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı
BBC
Son Dakika Dünya Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'da geçen yıl akaryakıt zamlarını protesto amacıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ve ülke çapına yayılan "Sarı Yelekliler" protestolarının 1. yıl dönümünde sokağa çıkanlara polis müdahale etti.

Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'da geçen yıl akaryakıt zamlarını protesto amacıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ve ülke çapına yayılan "Sarı Yelekliler" protestolarının 1. yıl dönümünde sokağa çıkanlara polis müdahale etti.

Başkent Paris dahil dün birçok kentte yapılan protestolarda polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Paris'te Cumartesi akşamı itibariyle 147 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gösterilerde yer yer şiddet olayları yaşandı. Bazı göstericiler araçlara ve özellikle bankalara zarar verdi, lastikler yakarak barikatlar kurdu.





Doğu Fransa'dan protestolara katılmak için Paris'e gelmiş olan bir gösterici "Bunun şidete dönüşmüş olması bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Bordeaux, Nantes ve Lyon kentlerinde de göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sıradan vatandaşların ihtiyaçlarını gözardı etmekle suçluyor.





Geçen yıl Kasım ayında akaryakıt zammı nedeniyle başlayan ancak daha sonra maaşların yetersizliği, hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizliğe karşı bir toplumsal harekete dönüşen protestolar tüm ülkeye yayılmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron çeşitli vergi indirimleri, emekli maaşlarına zam ve bazı ekonomik reformlarla protestoları dindirmeye çalıştı ancak protestocuların çoğu hala yeterli adımların atılmadığı görüşünde.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis kalkanına kafa atan HDP'li Ayşe Sürücü, sosyal medyada gündem oldu
Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Harekatlardan sağ salim döndü, kayınbirader kurşunuyla hayatını kaybetti Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler protestolarının 1. yılı: Paris'te 147 gösterici gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]