Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu
1 saat önce
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor.
Fransa
'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris
'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:14 Kaynak: DHA
Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
İngiliz Rapçi Cadet, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi
Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi