Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu

Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu

1 saat önce

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor.

Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu, System.String[]
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:14 Kaynak: DHA

Paris, Fransa, Dünya
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