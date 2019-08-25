Son Dakika Haberleri: sarı yelekliler ve g7 protestocuları birleşti: en az 68 gözaltı
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sarı yelekliler ve g7 protestocuları birleşti: en az 68 gözaltı

55 dakika önce

Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ni protesto edenler ve Sarı Yelekliler protestocularının dün bir araya gelerek yaptıkları gösterilere, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi sonrasında en az 68 göstericinin gözaltına alındığı duyuruldu.

sarı yelekliler ve g7 protestocuları birleşti: en az 68 gözaltı, System.String[]
Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ni protesto edenler ve Sarı Yelekliler protestocularının dün bir araya gelerek yaptıkları gösterilere, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi sonrasında en az 68 göstericinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Protestolara polisin müdahale sebebi olarak, kimi göstericilerin yüzlerini saklayarak silah olarak kullanılabilecek cisimler taşımaları gösterildi. Diğer yandan, bugün Fransa'nın Bayonne kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron politikalarına karşı olan belediye başkanlarının kendi belediyelerinden söktükleri resmi 'Cumhurbaşkanı Portreleri'nin oluşturduğu 100 kadar portreden oluşan bir 'portre yürüyüşü' düzenlenecek.

Hafta sonu için binlerce özel kuvvet polisi Biarritz kentinde görevlendirildi.

Görüntü Dökümü
Sarı Yelekliler ve G7 protestocularının ortak protesto gösterilerin görüntüler
Göstericilere polis müdahalesi


Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:41 Kaynak: DHA
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