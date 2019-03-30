Sarı Yelekliler Yasağa Rağmen Sokağa Çıkıyor- Sarı Yelekliler Yasak Dinlemiyor
1 saat önce
- Sarı Yelekliler yasağa rağmen sokağa çıkıyor Sarı Yelekliler yasak dinlemiyorPARİS - Fransa'da Sarı Yelekliler, hükümetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20'nci kez protesto için sokakları doldurdu.
- Sarı Yelekliler yasağa rağmen sokağa çıkıyor
Sarı Yelekliler yasak dinlemiyor
PARİS - Fransa
'da Sarı Yelekliler, hükümetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20'nci kez protesto için sokakları doldurdu.
Fransa'da Sarı Yelekliler protesto için 20'nci kez sokağa çıktı. Hükümet
tarafından yapılan uyarılara ve yasaklara rağmen sokağa çıkan protestocular bir kez daha Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'dan işçi sınıfına daha çok yardım etmesini, politikaları yeniden tasarlamasını veya istifa etmesini talep etti. Başta başkent Paris
olmak üzere çeşitli kentlerde bir araya gelen eylemciler zaman zaman yine polisle çatıştı.
Fransız hükümeti 20 haftadır Sarı Yelekliler'i durdurmaya çalışırken Güneybatı Bourdeaux Belediye Başkanı dün halkın evde kalmaları ve dükkan sahiplerinin dükkanları kapatmaları konusunda çağrısında bulundu. Ayrıca hükümet, tren istasyonlarının geçici olarak kapatıldığını protesto amaçlı bir araya gelmenin yasaklandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:09 Kaynak: İHA
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