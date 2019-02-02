Sarı Yelekliler Yine Sokaklarda
48 dakika önce
Fransa'da Sarı Yelekliler 12. kez sokağa çıktı.
Fransa
'da Sarı Yelekliler 12. kez sokağa çıktı. Göstericiler bu kez eylemler sırasında yaralananlar için yürüdü. Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler, gösterilerine 12. haftada da devam etti. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi, Paris
sokaklarını doldurdu. Bu haftaki eylem, gösterilerde yaralananlara adandı. Sarı Yelekliler'in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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