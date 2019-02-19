Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerden Fransa'daki Rafineleri Blokaj Eylemi

Sarı Yeleklilerden Fransa'daki Rafineleri Blokaj Eylemi

1 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler, ülkedeki birçok rafinerinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Sarı Yeleklilerden Fransa'daki Rafineleri Blokaj Eylemi, System.String[]
Fransa'da sarı yelekliler, ülkedeki birçok rafinerinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı yelekliler, ülkenin Donges, Mulhouse ve Longvic kentlerindeki rafinelere giriş ve çıkışları engelledi.

Aynı zamanda, Donges'da bazı kavşaklarda ulaşımı engelleyen eylemciler, "Macron istifa" sloganları atarak lastik yaktılar.

Donges'daki rafineride yapılan eyleme bazı çalışanlar da katılırken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Donges'daki gösteriye destek çağrısında bulunmuştu.

Bu arada, ülkede 17 Kasım 2018'de başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişiyse hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Fransa, Güncel
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