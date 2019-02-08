Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerden Obama ile Görüşme Talebi

Sarı Yeleklilerden Obama ile Görüşme Talebi

40 dakika önce

Fransa'da, aralarında öncü isimlerinden Thierry Paul Valette'in de olduğu sarı yeleklilerden bir grup, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebinde bulundu.

Sarı Yeleklilerden Obama ile Görüşme Talebi, System.String[]
Fransa'da, aralarında öncü isimlerinden Thierry Paul Valette'in de olduğu sarı yeleklilerden bir grup, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebinde bulundu.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, aralarında Valette'in olduğu bir grup sarı yelekli, Obama'ya Paris'teki vakfının aracılığıyla mektup göndererek, kendisiyle görüşmek istediklerini iletti.

Mektupta Obama'nın dünya ve Avrupa ile ilgili meselelere yaklaşım tarzının önemsendiği yazıldığı ifade edildi.

Valette, geçen hafta yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için "Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği" adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtmişti.

Sarı yeleklilerden önemli bazı isimler de Paris'te hafta başında İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Paris, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Barack Obama, Dünya
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