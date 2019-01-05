Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerden Sekizinci Eylem

Sarı Yeleklilerden Sekizinci Eylem

9 dakika önce

Fransa'da sarı yelekliler, sekizinci kez sokağa çıktı.

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Fransa'da sarı yelekliler, sekizinci kez sokağa çıktı.

Fransa'da akaryakıta gelen zam ile başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine kadar uzanan sarı yelekliler eylemi için bugün yine ülkenin çeşitli yerlerinde binlerce kişi sokağa çıktı. Sarı yeleklilerin eylemlerine karşı polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ulusal Meclis'e yürümek isteyen göstericileri ise polis durdurdu. Polisin müdahalesini yavaşlatmak isteyen bir grup eylemci ise yine çöp bidonlarını ateşe verdi.

Gemiye attıkları molotofkokteyli ile yangın çıkardılar

Polis Paris'te yapılan izinli ve izinsiz tüm gösterilerde Seine nehri üzerindeki köprülerin kullanılmasına izin vermezken, sarı yeleklilerin Seine Nehri üzerindeki köprüye gelmesi üzerine polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı. Başkent Paris'in prestijli semtlerinden Saint Germain Bulvarı üzerinde eylemlerini gerçekleştiren sarı yelekliler, Seine Nehri kenarında bulunan ve restoran olarak kullanılan gemiye attıkları molotofkokteyli ile yangın çıkardı.

Eylemlere 25 bin kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde bugün sarı yeleklilerin eylemine 25 bin kişi katıldı. Başkent Paris'teki eyleme katılanların sayısının ise 3 bin 500 olduğu açıklandı. Olaylarda polise karşı direnen 18 eylemcinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gösterilerin hafiflemesiyle, sarı yelekliler eyleminin giderek gücünü kaybettiği belirtilirken yeni yılın ilk gösterisi ise olaylı geçti. Gelecek hafta daha fazla eylemcinin Paris sokaklarına çıkacağı belirtiliyor. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Paris, Fransa, 3. Sayfa
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