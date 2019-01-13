Sarı Yeleklilerden Sonra "Kırmızı Yelekliler"

Hollanda'da sarı yeleklilerin protestolarının ardından, Uthrech kentinde, "kırmızı yelekliler" protestosu düzenlendi.

Hollanda'da sarı yeleklilerin protestolarının ardından, Uthrech kentinde, "kırmızı yelekliler" protestosu düzenlendi. Ancak protesto, beklenilen ilgiyi görmedi.



Fransa'da başlayan, çevre ülkelere sıçrayan "sarı yelekliler" gösterilerinin ardından "kırmızı yelekliler" de protesto düzenledi. Yaklaşık bir aydır toplanması beklenilen kırmızı yeleklilerin gösterisi ilgi görmedi. Yaklaşık 150 kişilik bir katılımla Hollanda'nın Utrecht kentinin meydanında toplanan göstericiler, pankart taşıyıp şarkı söyledi. Söyledikleri şarkıda taleplerini dile getiren kırmızı yelekliler, Başbakan Rutter'nin politikalarını eleştirip, eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkesin hakkı olduğunu dile getirdi.



"Başbakan Rutte hükümetinin gitmesi lazım", "Irkçılık ve faşizme dur de" ve "Aynı iş, aynı maaş" yazılı pankart taşıyan göstericiler, mülteci politikasının esnetilmesini istedi.



Polis eşliğinde gerçekleşen protestonun ardından göstericiler olaysız şekilde dağıldı. - UTRECHT

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