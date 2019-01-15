Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek için 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını Grand Bourgtheroulde semtinde başlattı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek için 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını Grand Bourgtheroulde semtinde başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20
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