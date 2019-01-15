Son Dakika Haberleri: Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı

Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek için 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını Grand Bourgtheroulde semtinde başlattı.

Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek için 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını Grand Bourgtheroulde semtinde başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20 

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Ekonomi
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