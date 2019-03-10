Sarı Yeleklilere Katılım 28 Bin Kişiye Düştü

Fransa'da hükumetin politikalarını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler gösterileri 17'nci haftada, katılımcı sayısının azalmasına rağmen devam etti.

Fransa'da hükumetin politikalarını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler gösterileri 17'nci haftada, katılımcı sayısının azalmasına rağmen devam etti.



Fransa İçişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre gösterilere, bir önceki gösteriden 10 bin kişi azalarak, 28 bin 600 kişi katıldı.



Göster Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ancak, gösterilere katılım Kasım ayında görülen 300 bin kişiye göre büyük ölçüde azaldı.



Paris'te bazı göstericiler alışılan sarı yeleklerinin üzerine çocuk bakımında çalışan işçilerin işsizlik reformlarına dikkaç çekmek için, pembe kıyatlerler giydiler.



Sosyal medyada yer alan videolarda polisin göstericilere, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği görüldü. - Fransa

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