- Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı- Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı- Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri... - Son Dakika

- Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı- Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri...

6 saat önce

- Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri düzenledi Fransa'da 'sarı yelekliler', hükümetin korona virüsü salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikleri yasaklamasına rağmen sokaklara döküldü.

- Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı

Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri düzenledi

PARİS - Fransa'da 'sarı yelekliler', hükümetin korona virüsü salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikleri yasaklamasına rağmen sokaklara döküldü.

Korona virüsü salgını nedeniyle 91 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da gösterilerin 70. haftasında sarı yeleklileri salgın da durduramadı. Sarı yelekliler, hükümetin korona virüs salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikleri yasaklamasına rağmen gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te Montparnasse'de toplanan yaklaşık 800 gösterici şehrin merkezine yürüdü. Eylem sırasında göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale ederken, bazı eylemcilerin araçları devirdiği, motosiklet ve çöp bidonlarını ateşe verdiği görüldü. Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteriler sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da 2018 Kasım'da akaryakıt zamlarının ardından protesto gösterileri başlatan sarı yelekliler, Macron hükümetine karşı eylemlerine devam ediyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronayla mücadele amacıyla restoran, bar ve sinema gibi kamusal mekanların kapatılacağını duyurmuştu. Philippe, gerekli gıda ürünü satan mağazalar ve eczanelerin açık kalacağını, metro, otobüs ve banliyö trenlerinin ise çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

- Sarı yeleklileri korona salgını da durduramadı- Sarı yelekliler hükümet yasağına rağmen gösteri...

Hükümet, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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