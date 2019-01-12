"Sarı Yeleklilerin" 9'uncu Haftası Sakin Geçiyor
1 saat önce
- "Sarı Yeleklilerin" 9'uncu haftası sakin geçiyorPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce "Sarı Yelekli" 9. haftada protesto gösterilerine devam ediyor.
- "Sarı Yeleklilerin" 9'uncu haftası sakin geçiyor
PARİS - Fransa
'nın başkenti Paris
'te binlerce "Sarı Yelekli" 9. haftada protesto gösterilerine devam ediyor.
Paris'te binlerce "Sarı Yelekli" 9. haftada da ülke genelinde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Sakin ve olaysız bir şekilde eylem yapan protestocular bir yandan "Macron istifa" ve "Hep birlikte" sloganlarıyla diğer yandan Fransız Milli Marşını söyleyerek yürüyüş yaptı. Binlerce "Sarı Yelekli" bu sefer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Bourges kentinde toplandı.
"Christophe'u özgür bırakın" sloganıyla ilgi çeken bazı eylemciler geçtiğimiz cumartesi protestolar esnasında 2 jandarmaya yumruk atan eski boksör Christophe Dettinger'e atıfta bulundu. Ülke genelinde ise Lyon
, Caen, Bordeaux
ve Rouen gibi büyük şehirlerde binlerce eylemci protesto düzenledi.
Paris Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamaya göre 30 kişi gözaltına alındı. Paris Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde 80 bin jandarma ve polisin görevlendireceğini bildirmişti.
(MY-EK-MK-D)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:48 Kaynak: İHA
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