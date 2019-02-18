Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerin Gösterileri Bitmeli"

Sarı Yeleklilerin Gösterileri Bitmeli"

35 dakika önce

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Sarı Yeleklilerin Gösterileri Bitmeli
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Buzyn, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinde her hafta şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Gösterilerde, Ulusal Meclisin ve bakanlıkların hedef alındığını hatırlatan Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sonlanması gerektiğini kaydetti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri üçüncü ayını doldurdu.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:58 Kaynak: AA

Agnes Buzyn, fahrettin koca, Fransa, Güncel
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