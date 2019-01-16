Sarı Yeleklilerin Gösterileri Nedeniyle Akaryakıt Satışları Azaldı
18 dakika önce
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle geçen ay akaryakıt satışlarının yüzde 9,1 azaldığı belirtildi.
Fransa
'da sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle geçen ay akaryakıt satışlarının yüzde 9,1 azaldığı belirtildi.
Fransa Petrol Endüstrileri Birliğinin paylaştığı verilere göre geçen yıl, akaryakıt satışlarında yüzde 1,7 düşüş kaydedildi.
Bununla beraber, sadece geçen ay akaryakıt satışlarında sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle yüzde 9,1 gerilediği belirtildi.
Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım'da başlamıştı. Fransız hükümeti, sarı yeleklilerin taleplerini yerine getirmek için 2019'da getirmeyi öngördüğü akaryakıt zamlarını iptal etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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