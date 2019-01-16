Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerin Gösterileri Nedeniyle Akaryakıt Satışları Azaldı

Sarı Yeleklilerin Gösterileri Nedeniyle Akaryakıt Satışları Azaldı

18 dakika önce

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle geçen ay akaryakıt satışlarının yüzde 9,1 azaldığı belirtildi.

Sarı Yeleklilerin Gösterileri Nedeniyle Akaryakıt Satışları Azaldı, System.String[]
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle geçen ay akaryakıt satışlarının yüzde 9,1 azaldığı belirtildi.

Fransa Petrol Endüstrileri Birliğinin paylaştığı verilere göre geçen yıl, akaryakıt satışlarında yüzde 1,7 düşüş kaydedildi.

Bununla beraber, sadece geçen ay akaryakıt satışlarında sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle yüzde 9,1 gerilediği belirtildi.

Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım'da başlamıştı. Fransız hükümeti, sarı yeleklilerin taleplerini yerine getirmek için 2019'da getirmeyi öngördüğü akaryakıt zamlarını iptal etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Fransa, Güncel
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