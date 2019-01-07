Sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddetin dozajı artıyor
1 saat önce
Cumartesi günü yaşanan Fransa'da hükümet aleyhtarı olaylarda protestocular bir forklift ile zorla bir bakanlığa girmeye kalkıştılar, Paris'in Champs Elysees bulvarı yakınında araçları ateşe verdiler ve Seine Nehri üzerindeki köprülerden birinde polisle dövüştüler.
Cumartesi günü yaşanan Fransa
'da hükümet aleyhtarı olaylarda protestocular bir forklift ile zorla bir bakanlığa girmeye kalkıştılar, Paris
'in Champs Elysees bulvarı yakınında araçları ateşe verdiler ve Seine Nehri üzerindeki köprülerden birinde polisle dövüştüler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:00
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