Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerin Gösterisinde "Sokağa Çıkmayın" Çağrısı

Sarı Yeleklilerin Gösterisinde "Sokağa Çıkmayın" Çağrısı

1 saat önce

Fransa'da Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian, olası şiddet olaylarına karşı sarı yeleklilerin yarın eylem yapmayı planladığı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere de mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Sarı Yeleklilerin Gösterisinde
Fransa'da Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian, olası şiddet olaylarına karşı sarı yeleklilerin yarın eylem yapmayı planladığı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere de mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Florian, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin yarın kentte düzenlemek istediği gösteride şiddet olayları çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

Yarın için "ölü şehir" ilan ettiğini duyuran Florian, kent sakinlerinden sokağa çıkmamalarını, işletmecilerden mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmalarını istedi.

Fransız yetkililer, sarı yeleklilerin yarın Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde, Rouen, Avignon ve Toulouse'da gösteri düzenlemesini yasakladı.

Yetkililer, göstericilerin yarın ülke çapında düzenleyeceği gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alacak.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Bordeaux, Fransa, Güncel
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