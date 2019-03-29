Sarı Yeleklilerin Liderine "İzinsiz Gösteriden" Para Cezası

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, başkent Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, başkent Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezasına çarptırıldı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Drouet'ye 22 Aralık 2018 ve 2 Ocak'ta Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezası verdi.



Drouet'nin avukatı Kheops Lara, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceğini belirtti.



34 yaşındaki nakliye şöförü Drouet ve yaklaşık 50 eylemci, 2 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anmak için Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda toplanmıştı. Ancak polis, kısa bir süre sonra "gösterinin izinsiz olduğu" gerekçesiyle bir grup eylemciyle beraber Drouet'yi gözaltına almıştı.



Drouet, 22 Aralık 2018'deki eylemde de gözaltına alınmıştı. Daha önce de Paris Savcılığı, bir gösteride sarı yeleklileri Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden Drouet hakkında "suç işlemeye teşvik ettiği" ve "yasa dışı eylem yapmak istediği" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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