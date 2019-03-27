Son Dakika Haberleri: Sarı Yeleklilerin Mağaza ve Restoranlara Zararı 200 Milyon Euro

Sarı Yeleklilerin Mağaza ve Restoranlara Zararı 200 Milyon Euro

1 saat önce

YEREL basında yer alan haberlere göre, Sarı Yeleklilerin 16 Mart'taki eylemlerinde 91 mağaza ve restoran yağmalandı, birçok iş yerinin camları kırıldı.

Sarı Yeleklilerin Mağaza ve Restoranlara Zararı 200 Milyon Euro, System.String[]
YEREL basında yer alan haberlere göre, Sarı Yeleklilerin 16 Mart'taki eylemlerinde 91 mağaza ve restoran yağmalandı, birçok iş yerinin camları kırıldı. Söz konusu gösteri ve eylemlerde oluşan zarar 200 milyon Euro olarak hesaplandı. Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

ÜNLÜ MAĞAZALARI ATEŞE VERMİŞLERDİ

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti. Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17 

Polis, Güncel
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