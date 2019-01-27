Son Dakika Haberleri: Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı

Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı

52 dakika önce

Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle'un dün akşam düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen eyleme devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı, System.String[]
Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle'un dün akşam düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen eyleme devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:18 

Fransa, Ekonomi
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