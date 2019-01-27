Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı
52 dakika önce
Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle'un dün akşam düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen eyleme devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa
'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle'un dün akşam düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen eyleme devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:18
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