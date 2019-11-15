Sarıbal: "2019 içinde çiftçiyi kandırdılar"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:11 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi "Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı