Son Dakika Haberleri: Sarıbal: "2019 içinde çiftçiyi kandırdılar"
Son Dakika Güncel Sarıbal: '2019 içinde çiftçiyi kandırdılar' - Son Dakika

Sarıbal: "2019 içinde çiftçiyi kandırdılar"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Sarıbal: 2019 içinde çiftçiyi kandırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi
"Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıbal: "2019 içinde çiftçiyi kandırdılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]