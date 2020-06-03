Sarıbal: "Doğal afetlerle ilgili 18 ilde çalışma yürütülecek" - Son Dakika

Sarıbal: "Doğal afetlerle ilgili 18 ilde çalışma yürütülecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Türkiye'de doğal afetlerden dolayı kriz yönetilemiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, " Türkiye'de doğal afetlerden dolayı kriz yönetilemiyor. Devlet ve hükümet doğal afetleri giderecek bir mekanizma ortaya koyamıyor. AFAD, yönetmelik, TARSİM çiftçinin yaşadığı doğal afet sorunlarını çözemiyor." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda don, dolu, aşırı yağış ve sıcaklık değişiklikleri gibi doğal afetlerin tarıma zarar verdiğini, iklimsel doğal afetlerin arttığını ifade eden Sarıbal, bu nedenle ürünlerde kalite ve miktar kaybı yaşandığını kaydetti.

Yaklaşık 46 ilde zarar yaşandığını aktaran Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle bu hafta 18 ilde çalışma yürütüleceğini, alınan bilgilerin rapor haline getirileceğini söyledi.

Sarıbal, bugüne kadar olan zarardan Antep fıstığı, mandalina, badem, ceviz, armut, elma, çilek, fındık, buğday, mısırın da içinde olduğu ürünlerin etkilendiğini ifade etti.

TARSİM

Türkiye'de afet yönetimine değinen Sarıbal, bu konuda 1977 yılında çıkarılmış bir kanun olduğunu, 2006'da hükümetin bu kanunun bünyesinde yönetmelik hazırladığını belirtti.

Yönetmeliğin doğal afetlerin ortaya çıkardığı maddi ve diğer zararları giderebilecek konumda olmadığını savunan Sarıbal, düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikte yer alan TARSİM sigortasının planlamasını eleştiren Sarıbal, "TARSİM'i öyle planlamış ve koymuş ki afet kanunundan yararlanmasın diye. Çiftçiyi yaşadığı afetten dolayı afet kapsamı içerisine almayarak adeta çiftçiyi cezalandıracak bir model kurmuş. 'Ya TARSİM'den gidip sigorta yaptırırsınız ya da ölürsünüz' diyor." ifadelerini kullandı.

"Hızlıca üretim zararlarının tespit edilmesi gerekiyor"

Orhan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'de doğal afetlerden dolayı kriz yönetilemiyor. Devlet ve hükümet doğal afetleri giderecek bir mekanizma ortaya koyamıyor. AFAD, yönetmelik, TARSİM çiftçinin yaşadığı doğal afet sorunlarını çözemiyor. Bunun için yapılması gereken çok net. Hızlıca üretim zararlarının tespit edilmesi gerekiyor, mutlaka zarar gören çiftçiye yeniden ekim yapılacak yerler için yeni bir destekleme yapılması gerekir tohum, ilaç, gübre açısından."

Üreticinin borçlarının bütününün koronavirüs sürecinde ertelenmesi gerektiğini ifade eden Sarıbal, "Ama özellikle, bu zarar gören çiftçilerin borçları derhal faizsiz olarak ertelenmeli ve yeni bir kredi olanağı sağlanmalı. Sigorta yöntemi, biçimi, yönetmeliği değiştirilmeli, sigorta kapsamı genişletilmeli ve bu ürünlerin sigorta kapsamına alınarak, destekleme artırılarak tümünün güvence altına alınması gerekiyor. Desteklemelerin elektrik ve su parasından kesilmesi, elektrik ve su borçlarının derhal ötelenmesi ve kesintiye uğramaması gerekiyor." diye konuştu.

Bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak, bölgeye uygun ürünler ekilerek sahici bir planlama yapılması gerektiğini belirten Sarıbal, bütün ürünlerin devletin kontrolünde güvenli olarak sigorta kapsamına alınmasının şart olduğunu kaydetti.

Sarıbal, "Bu yapılmazsa her sene çiftçi bu yüzden üretimden uzaklaşmaktadır. Köylü, çiftçi kaderine terk edilemez. Çünkü bu bir kader değildir, iklim değişikliği gerçeğidir, Türkiye gerçeğidir. Bu gerçeğe göre planlama yapılmalı, destekleme yapılmalı, bütçeden buna göre kaynak ayrılmalıdır." dedi.

"Çay üreticisi 3,40'ın altında kilogram başına fiyat almamalı"

Bu yıl 2019'a göre ilk 3 aydan sonra özellikle üçüncü ve dördüncü ayda ithalat ve ihracatta gerileme olduğunu savunan Sarıbal, tarımda ihracat ve ithalat fazlası bulunduğunu söyledi. Sarıbal, 2019'un ilk 4 ayında tarımsal cari açığın 7.7 milyar iken 2020'de tarımsal cari açığın 9.8 milyar lira olduğunu aktardı.

Sarıbal, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki ambarının anahtarının, yabancı ülkelerin çiftçileri ve saray lobisinin ithalatçı hegemonlarının elinde olduğunu ileri sürdü.

Çay ithalatının devam ettiğini ve sorunun sürdüğünü dile getiren Sarıbal, "Bir kanunumuz var. Bir hafta içerisinde Genel Kurula indireceğiz. Talebimiz şu, açıkladığınız 3 lira 40 kuruşun altında çay üreticisine gelir gitmemeli, yani 3,40'ın altında çay üreticisi kilogram başına fiyat almamalı, daha düşük olmamalı. Bunu ortaya koyan bu kanunu yeniden Meclisin olağan gündemine alacağız." diye konuştu.

Sarıbal: Doğal afetlerle ilgili 18 ilde çalışma yürütülecek

Tarım Sigortaları Havuzu, Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıbal: 'Doğal afetlerle ilgili 18 ilde çalışma yürütülecek' - Son Dakika

Son Dakika

Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
23:57
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti         
23:43
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 00:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıbal: "Doğal afetlerle ilgili 18 ilde çalışma yürütülecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]