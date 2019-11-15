Son Dakika Haberleri: Sarıbal: "İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın...
Son Dakika Güncel Sarıbal: 'İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın... - Son Dakika

Sarıbal: "İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Sarıbal: İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın...

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi
"Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıbal: "İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]