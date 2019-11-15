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Sarıbal: "İyi tarım uygulamaları da, organik tarım desteği uygulamaları da doğrudan temiz gıdanın...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:21 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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