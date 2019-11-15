Son Dakika Haberleri: Sarıbal: "Tarımda, üretimde, gıdada iyi şeyler yapmanın yolu politiktir"
Son Dakika Güncel Sarıbal: 'Tarımda, üretimde, gıdada iyi şeyler yapmanın yolu politiktir' - Son Dakika

Sarıbal: "Tarımda, üretimde, gıdada iyi şeyler yapmanın yolu politiktir"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın düzenlediği basın toplantısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın düzenlediği basın toplantısı

Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Sarıbal: Tarımda, üretimde, gıdada iyi şeyler yapmanın yolu politiktir

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:37 Kaynak: AA
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