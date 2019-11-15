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Sarıbal: "Tarımda, üretimde, gıdada iyi şeyler yapmanın yolu politiktir"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın düzenlediği basın toplantısı Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:37 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın düzenlediği basın toplantısı
Orhan Sarıbal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
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