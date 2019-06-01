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Sarıca çileğinin ünü Develi'yi aştı

46 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde fenni gübreyle yetiştirilen sarıca çileği, organikliği ile çevre illerde bile pazar buluyor.

Sarıca çileğinin ünü Develi'yi aştı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde fenni gübreyle yetiştirilen sarıca çileği, organikliği ile çevre illerde bile pazar buluyor.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bağlı sarıca mahallesinde yüzde 100 doğal fenni gübre ile yetiştirilen Sarıca çileğinin hasadı başladı. Güzel tadı ile çevre illerde de pazar bulan Sarıca çileği, mahalle sakinlerininde geçim kaynağı oldu. Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy, "Bizim köyün çileği yani Sarıca çileği denildiğinde Niğde'den tut civar illere kadar ünü taştı. Bu çileğimiz reçellikte de çok ünlüdür. Tamamen organik gübre kullanılıyor. Şuanda pazar çarşı bilmiyoruz. Gelen müşterilerimiz tarlamıza gelerek kendi elleriyle çilekleri topluyorlar. Bu çileğin aroması da çok güzel" dedi.

Çilek üreticiliği yapan genç çiftçi Abdulhadi Yıldırım ise, "Yaklaşık 10 yıl civarı çilek yetiştirme ile uğraşıyoruz. Bu çileğin diğer çileklerden farkı; hormonun olmaması ve yüzde 100 doğal olmasıdır. Çileğimiz genelde reçel için kullanılıyor. Bu çilekler ile yapılan reçelinde insan sağlığına faydası var" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Develi İlçesi, Kayseri, Develi, Güncel
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