Sarıca Mahallesi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sarıca Mahallesi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlidi şerif ve yemek programı düzenledi.

Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlidi şerif ve yemek programı düzenledi.

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Eski Sarıca köyünde düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bu gün 15 Temmuz destanımızın yazıldığı gün, biraz önce şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Onlara dualar okuduk, Mevlidimiz vardı Çarşı Cami'nde, onu idrak ettik ve muhtarımızın daveti üzerine buraya geldik. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyondan dolayı. Biz de geldiğimize mutlu olduk ve ben tekrardan o destanda hayatını kaybeden, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını hiçe sayarak cennete giden o aziz şehitlerimize huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor Allah'tan rahmet diliyorum. Yine başta 15 Temmuz olmak üzere gazilerimize ve hayırlı sıhhatli afiyetler diliyorum ve yapmış olduğumuz şu güzel etkinlikteki dualarımızın da Cenabı Allah katında kabul olmasını niyaz ediyor, hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi .


İlçe Kaymakamı Murat Duru ise konuşmasında; "Böyle güzel bir manevi hava ortamında sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzelliği de sizleri bizlerle buluşturan muhtarımız Bekir beye teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Şimdi az önce Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar Beyin de dediği gibi bu 2. mevlidimiz, az önce Develi Merkez Camii'nde bütün şehitlerimiz adına okutmuş olduğumuz mevliti idrak ettik. Akabinde de Sarıca muhtarımızın ve sizlerin de icra ettiği mevlite katıldık ve ziyadesiyle memnun olduk. 15 Temmuz'da şehit olan 251 şehidimize, son 45 yıldır kanlı terör örgütü PKK ile mücadelede şehit olmuş şehitlerimizi, İstiklal harbinde şehit olmuş, Çanakkale'de şehit olmuş, ondan önce vatan, bayrak ve ezan için şehit olmuş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine gazilerimize Allah ömür versin, Allah onlardan razı olsun çünkü; eğer biz bugün burada huşu içerisinde bu manevi havayı yakaladıysak o şehitlerimiz sayesinde, o gazilerimiz sayesinde. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.


Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıca Mahallesi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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