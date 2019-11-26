Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı
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Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı

6 saat önce

Sarıcakaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı.

Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı, System.String[]

Sarıcakaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Şehit öğretmenin adı, Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlköğretim Okulunda bir sınıfa verildi.


Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlkokulunda teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatabilmek için "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi' sınıfı oluşturuldu. İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar'ın girişimleri sonucu karara bağlanan 'Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi' isimli sınıfın açılışı; Kaymakam Murat Demirbilek, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından gerçekleşti.


Kaymakam Demirbilek, açılışta "Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatabilmek amacıyla bu sınıfımızı açtık. Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımız etkinliklerini gerçekleştirecek" dedi. Açılış sonrası Demirbilek, Çam, Yazar ve Fatih İlkokulu Müdürü Süleyman Bilen, sınıfta zeka oyunları oynayan çocuklarla birlikte etkinliğe dahil oldular. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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