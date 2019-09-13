Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı

23 dakika önce

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 14 mahallede 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı, System.String[]

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 14 mahallede 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.


Geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı Cuma namazı çıkışında gerçekleştirildi. Aşure gününün önemine işaret ederek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Bugüne Aşure isminin verilmesinin hikmeti, o günde Cenab-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir: Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Aşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi Aşura Günü kabul edilmiştir. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. Hz. Eyyüb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur" dedi. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil, "Sıkıldım'" diyerek duruşmayı terk etti
Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu? Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]