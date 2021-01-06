Sarıcakaya Belediyesi 'e-Devlet kapısında - Son Dakika

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediyesi ile ilgili her türlü irtibat artık e-devlet ile kurulabilecek. Resmi web sitesi www.saricakaya.bel.tr üzerinden elektronik belediyecilik hizmeti veren Sarıcakaya Belediyesi, artık bu hizmetleri tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan "e-devlet üzerinden de sunmaya başladı.

Bilgi İşlem Merkezi Birimince yürütülen proje kapsamında Sarıcakaya Belediyesi'nin sunmuş olduğu elektronik hizmetlere vatandaşlar, aynı zamanda kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim imkanı veren e-devlet üzerinden de ulaşabilecek. Uygulama ile vatandaşlar bu sayfaya girdiklerinde Sarıcakaya Belediyesi hakkında bilgiler ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabilecekler.

E-devlet üzerinden sunulmaya başlanan uygulamalara sürekli olarak yeni verilerin eklenmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaşlar e-devlet girdiklerinde; Arsa metrekare birim değeri, e-bordro, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama yapabilecekler. Bunun için e-devlet şifresini kullanarak www.turkiye.gov.tr adresinde oturum açmak gerekiyor. Şifre ile giriş yaptıktan sonra Belediye Hizmetleri kategorisinde Sarıcakaya Belediyesi'ni seçerek belediye hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşabilir, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden yararlanabilinir.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, kurumsal dönüşüm kapsamında teknolojiye yapılan yatırımların önemli getirilerinden birinin de yeni uygulamaya soktukları e -devlet olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımız artık www.turkiye.gov.tr'ye girip, belediyemiz hakkında her türlü işlemi ve sorgulamayı yapabilecek" dedi. - ESKİŞEHİR