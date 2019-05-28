Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi

Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi

1 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.

Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi, System.String[]
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekildiği ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.
Arazideki 380 kök haşhaş ise imha edildi. Tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: AA
Laçin, Eskişehir, Sarıcakaya, Güncel
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