Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi
1 saat önce
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: AA
'in Sarıcakaya
ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laçin
Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekildiği ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.
Arazideki 380 kök haşhaş ise imha edildi. Tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.
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