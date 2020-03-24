Sarıcakaya'da camiler ve servis araçları da dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıcakaya'da camiler ve servis araçları da dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sarıcakaya'da camiler ve servis araçları da dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Sarıcakaya Belediyesi, şehir içi servisler, kamu binaları ve kamuya açık bazı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Sarıcakaya'da camiler ve servis araçları da dezenfekte ediliyor, System.String[]

Sarıcakaya Belediyesi, şehir içi servisler, kamu binaları ve kamuya açık bazı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.


İlçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi servisler, kamuya ait binalar, camiler ve kamuya açık bazı alanlarda yeni tip corona virüse karşı tedbirler kapsamında belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Uygulama kapsamında, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu alanlarının dezenfeksiyon işlemleri program dahilinde yapılacağı kaydedildi.


Sarıcakaya Belediyesi ekiplerince kısa zaman içerisinde belirlenen tüm noktalarda dezenfekte çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen corona virüse karşı önlem olarak bizler de dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmekteyiz. İlk olarak çalışmalarımızı kamusal alanlarımız, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerler, camiler ve servis araçları ile park ve bahçelerde yürütüyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:34 Kaynak: İHA

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