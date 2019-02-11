Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya'da Geri Dönüşüm Zamanı

Sarıcakaya'da Geri Dönüşüm Zamanı

48 dakika önce

Sarıcakaya Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede market ve büyük alış veriş merkezleri ve belirlenen noktalara geri dönüşüm kafesi koyuyor.

Sarıcakaya'da Geri Dönüşüm Zamanı, System.String[]
Sarıcakaya Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede market ve büyük alış veriş merkezleri ve belirlenen noktalara geri dönüşüm kafesi koyuyor.

İlçe merkezinde belirli noktalara konulan geri dönüşüm kafeslerinin içerisine ambalaj atığı, metal ve plastik gibi görsel kirlilik oluşturan maddeler atılırken, kafeslerin dış kısmı da bilgilendirici afişlerle kaplatıldı.

Geri dönüşüm kafeslerinin ilk olarak 5 noktaya yerleştirildiğini belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, "Bu sayı ileriki zamanlarda yükselecektir. Sarıcakaya belediyesinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak ambalaj atıklarının çevreye vereceği zararın önlenmesini amaçlamaktayız. Diğer yandan ambalaj atıklarının tekrar kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilerek ekonomiye kazandırmış olacağız. Ambalaj atıklarının belirli bir plan dahilinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması konusunda teknik ve idari standartların oluşturulması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

Güler, ayrıca bu kafeslerdeki geri dönüşüm atıklarının belirli aralıklarla toplanacağını da kaydetti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Güncel
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