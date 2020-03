Sarıcakaya'da hanımlara özel bir program - Son Dakika

Eskişehir'in Sarıcakaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hanımlara özel bir program düzenledi.



Belediye düğün davet salonunda başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldığı 'Kadınlar, ülkemiz birlik ve beraberlik' konulu programda Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Müftüsü Reşit Ceylan ile Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.



"Öncelikle dünya kadınlar günü diye bir şey icat olmuş. İnsanlar Allah'ın kitabından Peygamberin sünnetinden uzaklaştıkça, akraba bağları koptukça, içlerindeki boşluğu doldurmak için yılda bir defa anneler, babalar ve kadınlar günü kutlayarak her birimizi bir şekilde kandırmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Yüce Allah öncelikle Kuran-ı Kerimde 'Biz sizi bir erkekle bir kadından var ettik' buyuruyor. Hemen şunu söyleyeyim Allah Adem (A.S) Peygamberimizi nasıl var ettiyse Havva annemizi de yine o şekilde var etti. Yaratılış bakımından Allah (C.C) Adem (A.S) ve Havva annemizi de aynı özden eşit olarak yaratmıştır. Bizim inancımız budur" şeklinde konuştu. Yıldırım şunları kaydetti



"Allah (C.C) tabii ki de kadına ve erkeğe ayrı özellikler vermiştir. Müslümanlıkta kadınların hakları daha kısıtlı şeklinde bir düşünce aslında din düşmanlarının ürettikleri asla Kuran-ı Kerimde ve Peygamberimizin hayatından olmayan bir husustur. Allah (C.C) kadın ve erkeği dünyaya bir amaç için göndermiştir. Bu amaç da imtihan dünyasıdır. Hatta hadislere bakacak olursak kadının Allah katında ki kıymeti daha fazla gözüküyor. Sevgili kardeşlerim şunu unutmayalım ki şikayet edersek Allah (C.C) nimetini azaltır. Şükredersek de nimetini artırır. Öncelikle bir anne, babaanne, anane ve bir abla olarak bize düşen en önemli görev çocuklarımıza helal lokma yedirmek. Özellikle ben Anadolu'daki hanım kardeşlerimizin bu helal lokma konusunda ne kadar hassas olduklarını bilirim."



Sarıcakayalı hanımların büyük ilgi gösterdiği 8 Mart Dünya Kadınlar günü özel programında Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Müftüsü Reşit Ceylan'da günün önemine istinaden açıklamalarda bulundu.



Belediye çalışmalarını hanımlara aktardığı sırada sık sık alkışlarla sözü kesilen Çam, gösterilen ilgiden dolayı tüm hanımlara tek tek teşekkürlerini iletti.



Konuşmaların ardından hanımlara karanfil dağıtılırken, yemek ikramı yapıldı. - ESKİŞEHİR