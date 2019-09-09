Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya'da panayır heyecanı başlıyor
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Sarıcakaya'da panayır heyecanı başlıyor

1 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Kültür ve Turizm' panayırı için geri sayım başladı.

Sarıcakaya'da panayır heyecanı başlıyor, System.String[]

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Kültür ve Turizm' panayırı için geri sayım başladı.


Bu sene 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek panayırda konserlerin yanı sıra çocuklar için animatör ekipleri ile çeşitli eğlence programları da yer alacak. Konuyla ilgili olarak Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, geleneksel olarak düzenlenen panayırda bu yıl konser verileceğini ve ayrıca çocuklara özel gösteri ve eğlenceli programların yer alacağını dile getirdi. Panayır için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini de aktaran Çam, "Stant açmak isteyen firmalarımızın talepleri devam ediyor. Panayırımız Hürriyet Caddesi üzerinde yer alacaktır. Panayır alanında, giyim, zücaciye, ev tekstili, mefruşat, el işi ürünler sergilenecek ve çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Panayırımız biz kültürel bir miras olarak değerlendirmekteyiz. Bu sene panayırımızda bir konser verilecek. 21 Eylül Cumartesi günü yerel sevilen sanatçımız Recai Kurt sahne alacak. Ayrıca yine çocuklara yönelik animatör ekiplerince çeşitli eğlenceli programlarımızda bulunuyor. Şişme oyun parkurlarıyla da çocuklarımız doyasıya eğlensin istiyoruz. Panayırlar kültürel ve geleneksel değerlerimizle insanlar arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu geleneğimizi gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktayız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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