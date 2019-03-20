Sarıcakaya'da Seçim Çalışmaları

AK Parti Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Çam yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

AK Parti Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Çam yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



Çam, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'nın geçtiğimiz gün Sarıcakaya'ya yaptığı ziyarette önemli projelere imza atacaklarını aktararak "Büyükşehir Belediyesini kazandığımız takdirde bambaşka bir Sarıcakaya için birçok projemiz olacak. Bunlardan ilki ilçemiz içinde çok önemli olan Eskişehir-Sarıcakaya yolumuz Nisan ayında tekrar başlayacak olmasıdır. Bunun sözünü aldık" şeklinde konuştu. Hüseyin Çam, Sarıcakaya'ya 3 baraj yapılacağını da aktarırken, yapılan Laçin barajının bitme aşamasında olduğunu kaydetti. Çam, konuşmasına şöyle devam etti;



"Dağküplü ve Çatak baraj göleti projelerimizde önümüzdeki günlerde masaya yatırılarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Bu şekilde çiftçilerimiz elektrik masrafı olamadan sulama yapabilecekler. Bölgemiz seracılık teşvik alanı kapmasına alınarak merkez konum haline gelecek. Bir de Halk Eğitim merkezi binası olarak inşaatına başlanılan modern tesis alanı Meslek Yüksekokulu olarak değerlendirilecektir. Çalışmalarımız bu kapsamda aralıksız devam ediyor. Mayıslar bölgesinde jeotermal kaynaklar tespit edildi. Burası da projelerimiz arasına alındı. Bu kaynakların ilçemiz menfaatine kullanılması sağlanacaktır. Burhan beyin söylediği gibi ilçemizde Kozabirliği yeniden canlandıracağız. İpek böcekçiliğinin gelişmesi amacıyla dut üretimi ile besleme evlerine büyük destek vereceğiz."



"Gönüllere girmeye çalışıyoruz"



Başkan adayı Çam, ayrıca "31 Mart Yerel Seçimlerine çok az kaldı. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızla sürekli iç içe beraber oluyoruz. Gelen talep ve önerileri de değerlendiriyoruz. ve göreve layık olduğumuz andan itibaren büyük projelere imza atacağız. Biz hazırız. Çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi gönüllere girmeye çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimize projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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