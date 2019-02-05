Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya'da Yaz Yaşanıyor

Sarıcakaya'da Yaz Yaşanıyor

1 saat önce

Hava sıcaklığının bugün 26 dereceye kadar yükseldiği, "İç Anadolu'nun Çukurova'sı" olarak adlandırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kış ortasında adeta yazı yaşanıyor.

Sarıcakaya'da Yaz Yaşanıyor, System.String[]
Hava sıcaklığının bugün 26 dereceye kadar yükseldiği, " İç Anadolu'nun Çukurova'sı" olarak adlandırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kış ortasında adeta yazı yaşanıyor. Sıcaklıktaki şaşırtıcı orandaki yükseliş Sarıcakaya Belediye'nin ilçe merkezindeki hava durum panosunda gözlenirken, ilçe halkı Şubat ayı içinde bu durumun çok ender yaşandığını belirtiyor. Vatandaşlar, yakınlardaki bölge merkezlerine göre ilçedeki hava sıcaklığının her zaman yüksek olduğunu, ancak yaz aylarına aratmayan hava sıcaklığının şaşırtıcı olduğunu anlattılar. Birçok vatandaşlar yazlık giysilerle cadde ve sokaklara çıkarken, yaz aylarında olduğu gibi ter yüzünden su tüketimi de arttı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Çukurova, İç Anadolu, Eskişehir, Sarıcakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya'da Yaz Yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]