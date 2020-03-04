Sarıcakaya'daki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinin projesine Japonya'dan hibe desteği

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Kadınlar Kooperatifi ve Ziraat Odası ortaklığında kurulan Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinin hazırladığı projenin, Japonya hükümetinden hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) kurumunun 90 bin dolar hibe sağlayacağı projeyle, kalkınmada kadın önceliği ile tarımsal üretim hedef alındığı, Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinde teorik ve pratik olarak dönemsel eğitim yayım çalışmaları yapılarak kadınların sosyoekonomik kalkınması, iş hayatına katılması, gelir getirici faaliyetlerde bulunarak yaşam kalitesini ve kırsaldaki refah seviyesini artırmak amacıyla hizmet verileceği duyuruldu.

Açıklamada, Japon devleti tarafından 1989 yılından bu yana ODA kapsamında gelişmekte olan ülkelerde uygulanan "Yerel Projelere Hibe Programı" için Türkiye'den hibe almaya hak kazanan projeler belli olduğu, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz mali yardım sunan programda Sarıcakayalı kadınlara hizmet verecek Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi ile hibe desteği almaya hak kazandığı ifade edildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ile Büyükelçi Akio Mıyajıma arasında protokol imzalandı.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Atak ve Kadınlar Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur katıldı.