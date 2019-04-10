Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Karma Resim Sergisi'

Sarıcakaya
İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Karagöz ve öğrencileri; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları karma resimleri sergilediler.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen resim sergisine: Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Eskişehir
İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Mustafa Özdemir
, Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar
, Tepebaşı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca
, Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Kara
, sanatseverler ve davetliler katıldı.
Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Karagöz, sergiyi gezenleri bilgilendirdi. Karagöz, "Okulumuzun 5, 6,7 ve 8'inci sınıf öğrencileri; bu öğretim yılı içerisinde derslerde kağıt üzerine yaptıkları karma resimleri burada sergilediler. Öğrencilerimiz; kağıt üzerine pastel boya ve atık malzemelerden oluşan 160 tane karma resim çalışmaları yaptılar. Amacımız; bu resim çalışmaları ile öğrencilerimizi sanatı sevdirmek, el becerilerini geliştirmek ve duygularını soyut ve simgesel çalışmalarla, renklerle kağıt üzerine aktarabilmektir. Resim çalışmalarını öğrenci merkezli olarak yaptık ve öğrencilerimizi sanata sevdirebilmek amacıyla, bu sergimizi açtık" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR