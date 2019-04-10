Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Karma Resim Sergisi'

Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Karma Resim Sergisi'

16 dakika önce

Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Karagöz ve öğrencileri; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları karma resimleri sergilediler.

Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Karma Resim Sergisi', System.String[]
Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Karagöz ve öğrencileri; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları karma resimleri sergilediler.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen resim sergisine: Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Eskişehir İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Mustafa Özdemir, Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Kara, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Karagöz, sergiyi gezenleri bilgilendirdi. Karagöz, "Okulumuzun 5, 6,7 ve 8'inci sınıf öğrencileri; bu öğretim yılı içerisinde derslerde kağıt üzerine yaptıkları karma resimleri burada sergilediler. Öğrencilerimiz; kağıt üzerine pastel boya ve atık malzemelerden oluşan 160 tane karma resim çalışmaları yaptılar. Amacımız; bu resim çalışmaları ile öğrencilerimizi sanatı sevdirmek, el becerilerini geliştirmek ve duygularını soyut ve simgesel çalışmalarla, renklerle kağıt üzerine aktarabilmektir. Resim çalışmalarını öğrenci merkezli olarak yaptık ve öğrencilerimizi sanata sevdirebilmek amacıyla, bu sergimizi açtık" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
Sarıcakaya, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu'ndan 'Karma Resim Sergisi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]