Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara 'Vefa' oluyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara 'Vefa' oluyorlar - Son Dakika

Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara 'Vefa' oluyorlar

6 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulunanlara adeta 'Vefa' oluyor.

Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara 'Vefa' oluyorlar, System.String[]

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulunanlara adeta 'Vefa' oluyor.


İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının yasaklanması üzerine, Sarıcakaya Kaymakamlığı tarafından 'Sarıcakaya Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. İlçe Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhtarlar ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin yer aldığı grup, vatandaşlar için göreve başladı. Görevliler, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini not etti. Daha sonra alışveriş yapan ekipler, vatandaşlara ürünlerini teslim etti. 24 saat boyunca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetinde olacak olan grup; 112 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunacak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak.


İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduklarını söyledi. Demirbilek "Bu kapsamda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını 112 ve 156 hatlarından bildirebileceklerdir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sarıcakaya, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:06 Kaynak: İHA

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